ये स्कूल की परेड है या पुलिस भर्ती अभ्यास? वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी उठेगें सवाल

गणतंत्र दिवस आने से पहले ही स्कूलों में कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए बच्चे और टीचर इसकी तैयारी में लग गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर स्कूल में हो रही तैयारी की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे पुलिस और सेना की परेड को टक्कर दे सकते हैं।

School Children performing an amazing parade like Soldiers, Video goes Viral on Social Media