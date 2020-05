Viral Video: बच्चों के ठहाकों की दीवानी हुई जनता, सोशल मीडिया पर छा गए दोनों भाई

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिनों कोई न कोई वीडियो सुर्खियां बटोर ले जाता हैं। ऐसा की एक वीडियो इंटरनेट की दुनिया में खूब चर्चा बटोर रहा है। यह वीडियो ( Video ) इतना प्यारा है कि जो भी इसे देख रहा है वो इसे शेयर भी कर रहा है।

भूखे बाघ ने शिकार के लिए लगाई दौड़ तो अलग तरीके से भौंकने लगा कुत्ता, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ( Viral Video ) में दो भाईयों को आपस में ऑरेंज सोड़ा बारी-बारी से पीते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो गायक और गीतकार निकोला मारिया रॉबर्ट्स ने अपने ट्विटर हैंडल से लोगों के साथ साझा किया है। सोडा पीने के लिए दोनों भाई आपस में छीना-झपटी भी होती हैं।

You literally can’t watch this without smiling. Those giggles.