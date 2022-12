महिला को मोटा होने के कारण नहीं मिली इस देश में रहने की इजाजत, कहा - 'अपने घर जाओ'

आज के वक्त की जीवनशैली, तनाव और खानपान को लेकर लापरवाही मोटापे का कारण बनती जा रही है। वहीं इस मोटापे की वजह से लोगों को कई बिमारियां भी घेर रही है। मगर मोटापे की वजह से क्या किसी को देश से बाहर निकाला जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा मजाक है। मगर ये घटना इस महिला के साथ घटी है।

Woman chucked out of New Zealand 'for being too fat' as visa row forces her from country