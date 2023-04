जीप सहित झील में गिर गई महिला; दो दिन पानी में डूबे रहने के बाद भी बची ज़िंदा, लोगों ने बताया चमत्कार

जीप सहित झील में गिर गई महिला; दो दिन पानी में डूबे रहने के बाद भी बची ज़िंदा, लोगों ने बताया चमत्कार

नई दिल्लीPublished: Apr 14, 2023 04:25:31 pm Submitted by: Tanay Mishra

Woman Found Alive In Lake Even After 2 Days: पानी के अंदर कुछ पल के लिए ही सांस रोकी जा सकती है। पर अगर कोई व्यक्ति दो दिन पानी के अंदर रहे, तो उसका ज़िंदा बचना संभव नहीं है। पर हाल ही में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और इसके बावजूद वह ज़िंदा बच गई। लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं।

Woman found alive in submerged jeep