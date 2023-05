महिला ने बस में लड़के पर थूका, मिला जोरदार सबक, देखें वीडियो

महिला ने बस में लड़के पर थूका, मिला जोरदार सबक, देखें वीडियो

जयपुरPublished: May 17, 2023 06:37:11 pm Submitted by: Tanay Mishra

Woman Learns Lesson In Hard Way After Spitting On A Man: इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के साथ खराब हरकतें करना अच्छा लगता है। पर कई बार इन लोगों को जोरदार सबक भी मिलता है। ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ जिसने एक बस में एक लड़के पर थूका।

Woman spits on a Young Man in bus and learns her lesson in hard way