94 लाख में बिकी कचरे के ढेर में मिली पुरानी जींस, वजह जानकर हैरान रह गई दुनिया

jeans pantसमुद्र में डूबे एक जहाज के मलबे से मिली जींस की कीमत 94 लाख रुपए लगी है। इस जींस को सबसे पुरानी जींस बताया जा रहा है। जींस बनाने वाली पहली कंपनी ने इसे अपनी कंपना का बताने से इंकार किया है। यह जींस किसने बनाई इसका पता नहीं चल पाया है।

'World's Oldest Pair Of Jeans' Found In Sunken Ship From 1857 Sold For Rs 94 Lakh