आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा रहस्यमयी सांप, वैज्ञानिक भी हैं हैरान

सांप का नाम सुनते ही कई लोगों का रंग फीका पड़ जाता है। कुछ के तो पसीने ही छूट जाते हैं, लेकिन हाल में ऐसे सांप का वीडियो वायरल हो रहा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोग तो लोग वैज्ञानिक भी इस रहस्यमयी सांप को लेकर दंग रह गए हैं। थाईलैंड (Thailand) के एक दलदल में कथित तौर पर अजीबोगरीब सांप (Weird Snake) को देखकर लोग हैरान रह गए। छोटी सी क्लिप जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई तो नेटिजन्स को चकित कर दिया। दो फुट लंबा यह जीव एक बर्तन के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है।

You Have Never Seen Such A Green Snake It Disappears Under Water