हरियाणा में मूर्ति भैंस की मौत, सम्मान में रखा मृत्युभोज, शामिल हुए दूर-दराज के रिश्तेदार

पालतू जानवरों से प्यार करते तो आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या इनकी मौत पर सम्मान में मृत्युभोज करते देखा है। यही नहीं इस भोज में दूर-दूर से रिश्तेदारों को पहुंचते देखा है। कुछ ऐसा ही हुआ है हरियाणा के कैथल में। जहां एक भैंस की मौत के बाद सम्मान में मृत्युभोज रखा गया।

एनिमल लवर्स तो आपने कई देखे और सुने होंगे। लेकिन हरियाणा में खास तौर पर पशुओं के लिए प्यार देखा जा सकता है। क्योंकि पुराने समय से लेकर अब तक पालतू पशुओं ने अपने मालिको के नाम देश-प्रदेश में रोशन किए हैं। जानवर से प्यार का एक ऐसा ही उदाहरण एक बार फिर हरियाणा में देखने को मिला है। मामला हरियाणा के कैथल जिले का है। यहां के बुढ़ाखेड़ा का सुल्तान (Sultan Bull) व रेशमा के बारे में कई लोग जानते ही हैं। ऐसा ही पशुप्रेम (Animal Love) का एक और मामला सामने आया है। इसमें गांव गढ़ी में रामकरण नाम के एक किसान ने अपनी भैंस मूर्ति की मौत के बाद उसके सम्मान में मृत्युभोज रखा।

Haryana's Murti Buffalo Died At The Age of 18 Funeral Was Held In Honor