खूबसूरत मैकेनिक, गैरेज में कारों को करती हैं दुरुस्त

कारों का शौक तो आपने बहुत लोगों में देखा होगा, लेकिन इन कारों को दुरुस्त करने वाली भी खूबसूरत मॉडल को शायद ही आपने देखा होगा। लेकिन ऐसी ही एक खूबसूरत मॉडल है टैंटिन लेगास्पी मेनेसिस।

खूबसूरत कारें तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कारों की खूबसूरत मैकेनिक देखी है। दरअसल टैंटिन लेगास्पी मेनेसिस कार मैकेनिक हैं जो पेशे से मॉडलिंग भी करती हैं। टैंटिन को दुनिया की सबसे हॉट मकैनिक में गीना जाता है। दरअसल टैंटिंन एक मैकेनिक तो हैं ही साथ ही मॉडल भी है, लिहाजा जो भी अपनी कार ठीक करवाने आता है। टैंटिन को देखर दंग रह जाता है। टैंटिन खुद कहती है कि कई बार कार के मालिक उनके साथ फोटो खिंचवाने की जिद करने लगते हैं। कुछ तो दोस्ती का ऑफर भी करते हैं।

