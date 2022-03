महिला की परेशानी से पसीजा बिजनेसमैन का दिल, एक महीन में दूर कर दी समस्या

हरियाणा के पंचकूला में खदोनी गांव इन दिनों चर्चा में है। इनके सुर्खियों में रहने की भी बड़ी वजह है। दरअसल यहां एक महिला की परेशानी को देखकर एक बिजनेसमैन का दिल पसीज गया। बस फिर क्या था, इस उद्यमी ने महिला की लंबे समय से चली आ रही समस्या को महज एक महीने में दूर कर दिया।

हरियाणा के पंचकूला में खदोनी गांव इन दिनों चर्चा में है। इनके सुर्खियों में रहने की भी बड़ी वजह है। दरअसल यहां एक महिला की परेशानी को देखकर एक बिजनेसमैन का दिल पसीज गया। बस फिर क्या था, इस उद्यमी ने महिला की लंबे समय से चली आ रही समस्या को महज एक महीने में दूर कर दिया। हरियाणा के पंचकूला जिले का खदोनी गांव, जो लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से दूर है। यहां के लोग वर्षों से पानी, सड़क व नदी पर पुल न होने से परेशान हैं। आए दिन ग्रामीण श्रमदान करके रास्ते बनाते व बारिश के मौसम (rainy season) में स्कूली बच्चों को नदियां पार करते हुए देखे गए हैं। लेकिन इनकी समस्या पर एक बिजनेमैन ने पहल की और एक महीने में इनकी समस्या को दूर कर दिया।

Businessman Heart swelled due to woman's problem Bridge Built in Only One Month