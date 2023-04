यूट्यूबर अरमान मलिक फिर से आए ट्रोलर्स के निशाने पर

Hot on Web

Youtuber Armaan Malik: यूट्यूबर अरमान मलिक की दो पत्नियां हैंं। उनकी पहली पत्नी पायल मलिक की डिलवरी अभी होनी बाकी है जबकि दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने एक बेटे को जन्म दिया है। कृतिका के बेटे जैद मलिक के नाम को लेकर पहले कई सवाल खड़े हुए थे और अब क्यूट नन्हें जैद की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जिसपर अजीबोगरीब कमेंट्स कर रहे हैं ट्रोलर्स।

