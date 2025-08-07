11 होनहार बेटियों को गोवा की हवाई सैर, शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला सम्मान, सभी ने पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव किया

दर्शनीय स्थलों को करीब से देखेंगी

शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन की मिसाल बनते हुए बीरबल विश्नोई ने इस वर्ष भी बारहवीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाली 11 मेधावी छात्राओं को गोवा टूर पर भेजा है। ये छात्राएं पांच दिन तक गोवा में भ्रमण करेंगी और वहां के दर्शनीय स्थलों को करीब से जानेंगी। विश्नोई मूल रूप से राजस्थान के जालोर जिले के चौरा गांव के रहने वाले हैं और उनका कर्नाटक, गोवा एवं राजस्थान में बिनजेस है। विश्नोई अपने व्यवसायिक कार्यों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं। वे समय-समय पर स्कूल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते रहते हैं।