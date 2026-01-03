मौन में भी मुस्कान, सेवा से जुड़ा उत्सव, राजस्थानी महिला मंडल ने सेवा और करुणा से मनाया पूर्णिमा पर्व

बच्चों से संवाद

विद्यालय परिसर में जब महिला मंडल की सदस्य बच्चों के बीच पहुंचीं, तो वातावरण उल्लास और भावनाओं से भर उठा। जो बच्चे न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं, उनकी आंखों में खुशी और मुस्कान साफ झलक रही थी। महिलाओं ने इशारों और भावों के माध्यम से बच्चों से संवाद किया और उनके साथ समय बिताया। यह पल सभी के लिए बेहद भावुक और प्रेरणादायक रहा।