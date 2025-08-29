एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या 1 सितम्बर को, राजस्थान के कलाकार देेंगे भजनों की प्रस्तुति

खारीवाल और माली बहाएंगे भजनों की सरिता
बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़ ने बताया कि भजन संध्या में राजस्थान के कलाकार भजनों की सुमधुर प्रस्तुुति देंगे। राजस्थान के भजन कलाकार प्रवीण माली एवं आस्था खारवाल की ओर से बाबा रामदेव के भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। नृत्य कलाकार भरत प्रजापति होंगे। जेठूसिंह राजपुरोहित मंच संचालन करेंगे। म्यूजिकल द्वारका म्यूजिकल ग्रुप की ओर से होगा।
हर साल हो रहा आयोजन
प्रजापत ने बताया कि बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली की मेजबानी में हर साल भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। जिसमें राजस्थान से आने वाली भजन मंडलियां भजनों की प्रस्तुति देती है। बाबा रामदेव राजस्थान के प्रसिद्ध लोकदेवता है। प्रवासियों की भी उनके प्रति अटूट आस्था है। पिछले कई वर्षों से हर साल भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। जिसमें हुब्बल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों से भी बाबा के भक्त शामिल होते हैं। बाबा रामदेव की तस्वीर के समक्ष आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होती है। भजन संध्या को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।