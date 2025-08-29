Patrika LogoSwitch to English

हुबली

एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या 1 सितम्बर को, राजस्थान के कलाकार देेंगे भजनों की प्रस्तुति

राजस्थान के भजन कलाकार एक सितम्बर को कर्नाटक के हुब्बल्ली में भजनों की प्रस्तुति देंगे। बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के तत्वावधान में 1 सितम्बर को सायं 9 बजे से एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। गब्बूर के पास जैन दादावाड़ी मंदिर परिसर स्थित सिवांची भवन में भजन संध्या रखी गई है। राजस्थान के लालाभाई ग्रुप एंंड पार्टी के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।

हुबली

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Aug 29, 2025

राजस्थान के भजन कलाकार।
राजस्थान के भजन कलाकार।

खारीवाल और माली बहाएंगे भजनों की सरिता
बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़ ने बताया कि भजन संध्या में राजस्थान के कलाकार भजनों की सुमधुर प्रस्तुुति देंगे। राजस्थान के भजन कलाकार प्रवीण माली एवं आस्था खारवाल की ओर से बाबा रामदेव के भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। नृत्य कलाकार भरत प्रजापति होंगे। जेठूसिंह राजपुरोहित मंच संचालन करेंगे। म्यूजिकल द्वारका म्यूजिकल ग्रुप की ओर से होगा।

हर साल हो रहा आयोजन
प्रजापत ने बताया कि बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली की मेजबानी में हर साल भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। जिसमें राजस्थान से आने वाली भजन मंडलियां भजनों की प्रस्तुति देती है। बाबा रामदेव राजस्थान के प्रसिद्ध लोकदेवता है। प्रवासियों की भी उनके प्रति अटूट आस्था है। पिछले कई वर्षों से हर साल भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। जिसमें हुब्बल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों से भी बाबा के भक्त शामिल होते हैं। बाबा रामदेव की तस्वीर के समक्ष आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होती है। भजन संध्या को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

Updated on:

29 Aug 2025 08:18 pm

Published on:

29 Aug 2025 08:12 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या 1 सितम्बर को, राजस्थान के कलाकार देेंगे भजनों की प्रस्तुति

