एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या 1 सितम्बर को, राजस्थान के कलाकार देेंगे भजनों की प्रस्तुति

हर साल हो रहा आयोजन

प्रजापत ने बताया कि बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली की मेजबानी में हर साल भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। जिसमें राजस्थान से आने वाली भजन मंडलियां भजनों की प्रस्तुति देती है। बाबा रामदेव राजस्थान के प्रसिद्ध लोकदेवता है। प्रवासियों की भी उनके प्रति अटूट आस्था है। पिछले कई वर्षों से हर साल भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। जिसमें हुब्बल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों से भी बाबा के भक्त शामिल होते हैं। बाबा रामदेव की तस्वीर के समक्ष आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होती है। भजन संध्या को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।