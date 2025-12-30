राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो साल: सुरक्षा, सड़क, पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल

जालोर जिले के चौरा निवासी बीरबल एम. विश्नोई ने कहा, ग्रामीण इलाकों में बढ़ती चोरी की घटनाएं ङ्क्षचतनीय है। कई गांवों में आए दिन ताले टूट रहे हैं। सांचौर के ट्रोमा सेंटर में स्वीकृत 17 चिकित्सकों के बावजूद कई बार एक भी डॉक्टर मौके पर नहीं मिलता। पिछली सरकार द्वारा जिला बनाए गए सांचौर को नई सरकार द्वारा जिला दर्जा वापस लेना भी लोगों में नाराजगी का कारण बना हुआ है। इनलैंड पोर्ट जैसी बड़ी परियोजना का एमओयू और सर्वे पूरा होना सकारात्मक संकेत है। यह परियोजना करीब 10 हजार करोड़ रुपए की बताई जा रही है और इससे भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।