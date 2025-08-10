दिव्यांग बच्चों संग बंधा प्रेम का अटूट धागा, मासूम चेहरों पर खिली मुस्कान

खुशियां बांटकर जीवन में रोशनी भरने का प्रयास

राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली, मरुदेवा सेवा समिति एवं मरुदेवा नेक्स्ट जनरेशन की संयुक्त मेेजबानी में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में यह संदेश दिया कि त्योहारों की असली खूबसूरती तब है जब हम अपनी खुशियां बांटकर किसी के जीवन में रोशनी भरें। हुब्बल्ली (कर्नाटक) के न्यू गब्बुर रोड जैन दादावाड़ी के पास स्थित विश्वकर्मा महिला एवं मक्कल हैंडिकैप्ड स्कूल में प्रवासी समाज की महिलाओं ने दिव्यांग बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। रक्षाबंधन का पर्व दिल को छू लेने वाला रहा। भाई-बहन के रिश्ते को मजबूती देने वाला यह त्योहार जब इन मासूम बच्चों के बीच पहुंचा, तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों के माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाया गया तथा उनके स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना की गई। राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया और आरती उतारी गई। बच्चों के मनोरंजन के लिए उनकी पसंद के गीत भी सुनाए गए, जिससे माहौल उल्लास और भावनाओं से भर गया।