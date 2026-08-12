नंगे पांव 3,000 किमी की आस्था यात्रा, साइकिल पर रामदेवरा की ओर बढ़ रहे 22 श्रद्धालु

पांचवीं बार साइकिल पर निकले विक्रम सिंहजोधा

यात्रा दल में जालोर जिले के रामा बाला निवासी विक्रम सिंह जोधा लगातार पांचवीं बार चेन्नई से रामदेवरा की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 में यह यात्रा शुरू की थी और तब से हर साल बाबा रामदेव के प्रति आस्था के साथ इस यात्रा पर निकलते हैं। विक्रम सिंह के लिए यह केवल साइकिल यात्रा नहीं, बल्कि बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास की यात्रा है। उनका कहना है कि बाबा रामदेव के प्रति गहरी आस्था और उनके चमत्कारों से मिली प्रेरणा ही उन्हें हर बार इतनी लंबी और कठिन यात्रा के लिए ऊर्जा देती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में यात्रा के दौरान एक कुत्ता भी उनके साथ रामदेवरा तक पैदल चला था।