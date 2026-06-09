परदेश में परचम: कर्नाटक की धरती पर पांच दशक से अधिक समय से समाजसेवा और नि:शुल्क आयुर्वेद सेवा का अलख जगा रहे हैं 82 वर्षीय घीसूलाल कटारिया

विभिन्न संस्थाओं में सक्रियता

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। वे वर्ष 2002 से 2005 तक श्री वर्धमान स्थानकवासी समाज, हुब्बल्ली के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने मासखमण सहित 4 चौविहार अटाई जैसी कठिन धार्मिक साधनाएं भी कीं, जो उनके आध्यात्मिक जीवन की गहराई को दर्शाती हैं। समाजसेवा के क्षेत्र में भी उनका सफर प्रेरणादायक रहा है। वे वर्ष 1979 में विवेकानंद अस्पताल, हुब्बल्ली के उपाध्यक्ष रहे तथा लायंस क्लब ऑफ हुब्बल्ली के सक्रिय सदस्य भी रहे। दो वर्ष पूर्व उनके 80वें जन्मदिवस पर लायंस क्लब ने उनके सामाजिक योगदान के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया।