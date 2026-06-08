प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, परिवार में प्रेम और समर्पण रहेगा तो अशांति दूर रहेगी

सवाल: आप डोंगरे महाराज के शिष्य हैं और भागवत, शिव महापुराण, देवी भागवत जैसी कथाएं वर्षों से कर रहे हैं। हुब्बली में होने वाली शिव महापुराण कथा की क्या विशेषता रहेगी?

जवाब: शिव महापुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला महाग्रंथ है। इसमें विभिन्न स्कंधों और प्रसंगों के माध्यम से मानव जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। कथा के प्रथम दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और उसे किन मूल्यों के साथ जीना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के प्राकट्य, सती चरित्र, लक्ष्मी एवं संपत्ति के प्रादुर्भाव, शिव-पार्वती विवाह तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा।