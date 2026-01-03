मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना में बड़ा बदलाव, 50 से 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ

ऑनलाइन आवेदन और ट्रेन से सामूहिक यात्रा

समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार अब इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए एक विशेष वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। आवेदकों को स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है। इसके साथ ही एक स्व-चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से यात्रा के लिए सक्षम है तथा उसे कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। अधिसूचना में बताया गया है कि तीर्थ यात्राएं कम से कम 750 यात्रियों के समूह में आयोजित की जाएंगी। ये यात्राएं सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से एजेंसी पैकेज के तहत ट्रेन से कराई जाएंगी। यात्रा स्थलों का चयन पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार किया जाएगा।