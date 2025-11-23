Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

काव्य प्रतिभाओं ने बिखेरी शब्दों की चमक, रचनात्मकता को मिली नई उड़ान, बच्चों में जगाया आत्मविश्वास

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में हुब्बल्ली के घंटीकेरी स्थित श्री शांतिनाथ हिंदी हाई स्कूुल में काव्य पाठ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी ओजपूर्ण, भावपूर्ण और प्रेरक कविताओं से मंच को ऊर्जा से भर दिया। बच्चों ने देश, समाज, मातृभाषा और प्रेरक जीवन मूल्यों से जुड़ी कविताएं प्रस्तुत कीं।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Nov 23, 2025

हुब्बल्ली के शांतिनाथ हिंदी हाई स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के साथ निर्णायक कुसुम जैन, प्रधानाध्यापक विलास जी. पुदाले एवं अन्य।

हुब्बल्ली के शांतिनाथ हिंदी हाई स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के साथ निर्णायक कुसुम जैन, प्रधानाध्यापक विलास जी. पुदाले एवं अन्य।

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में हुब्बल्ली के घंटीकेरी स्थित श्री शांतिनाथ हिंदी हाई स्कूुल में काव्य पाठ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी ओजपूर्ण, भावपूर्ण और प्रेरक कविताओं से मंच को ऊर्जा से भर दिया। बच्चों ने देश, समाज, मातृभाषा और प्रेरक जीवन मूल्यों से जुड़ी कविताएं प्रस्तुत कीं।

बच्चों में आत्मविश्वास जगाती हैं प्रतियोगिताएं
कार्यक्रम में श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना, उपाध्यक्ष महेन्द्र पालगोता तथा ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष प्रकाश बाफना मोकलसर, सचिव मगराज भलगट जवाली, संयुक्त सचिव केसरीचन्द गोलेच्छा एवं अनिल सुराणा तथा स्कूल के प्रधानाध्यापक विलास जी. पुदाले विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन संबोधन में श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना प्रदान करती हैं।

दिए व्यक्तित्व विकास के टिप्स
प्रतियोगिता की निर्णायक जय जैनम अकादमी चेन्नई की अध्यक्ष एवं किलपॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चेन्नई की कोऑर्डिनेटर कुसुम जैन ने बच्चों की प्रस्तुतियों की खुलकर सराहना की। उन्होंने बच्चों को मंच पर प्रभावी प्रस्तुति देने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए और व्यक्तित्व विकास से जुड़े व्यावहारिक टिप्स भी बताए। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी देते हुए राजस्थान पत्रिका की सामाजिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

प्रीति राजपुरोहित रहीं अव्वल
प्रतियोगिता में सातवीं कक्षा की छात्रा प्रीति राजपुरोहित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान नवीं कक्षा के गोविंद विश्नोई को तथा तीसरा स्थान दसवीं की मंजू प्रजापत को मिला। मंच पर बच्चों की निर्भीक आवाज, स्पष्ट उच्चारण और प्रभावी प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित किया।

प्रोत्साहन पुरस्कार
दस विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें दसवीं के कैलाश कुमार चौधरी, दिव्या रावल, नेहा मालवीय, भंवराराम चौधरी, नवीं की पंखु कुमारी चौधरी, आठवीं की मनीषा प्रजापत, सरोजा जाट, सातवीं की सोनू एम. राजपूत तथा छठी की पायल कुमारी राजपुरोहित और यशवंती प्रजापत शामिल रहे।

इनकी कविताएं भी रही सराहनीय
प्रतियोगिता में प्रेरणा घांची, पूनम राजपुरोहित, धापू राजपूत, सपना प्रजापत, दिशांत राजपुरोहित, दुर्गा कंवर राजपूत, पल्लवी पाल, सोनू एन. प्रजापत, मनीषा गायरी, अनीता चौधरी, ममता चौधरी, सोनल प्रजापत, सुमन आर. विश्नोई और सोनू राठौड़ की कविताएं भी सराहनीय रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Nov 2025 08:36 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / काव्य प्रतिभाओं ने बिखेरी शब्दों की चमक, रचनात्मकता को मिली नई उड़ान, बच्चों में जगाया आत्मविश्वास

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

कविता के मंच पर खिली बाल प्रतिभाएं, निर्णायकों ने रचनात्मकता और आत्मविश्वास की मुक्तकंठ से की सराहना

हुबली

काव्य की सुरभि से महका स्कूल परिसर, प्रतिभाओं ने दिया सृजनात्मकता और आत्मविश्वास का संदेश

हुब्बल्ली के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता, प्रतिभागी छात्र-छात्राएं एवं अतिथि।
हुबली

काव्य मंच पर गूंजे युवाओं के सपने, पूजा पटेल प्रथम, मल्लिका पिरजादा द्वितीय और क्रिश जैन तृतीय

काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेता और सभी प्रतिभागी। उत्साह, प्रतिभा और सृजनशीलता का एक साथ दमदार प्रदर्शन।
हुबली

काव्य पाठ से निखरा आत्मविश्वास व व्यक्तित्व, युवा प्रतिभाओं ने कविता के माध्यम से संवेदनाओं का दिया संदेश

हुबली

भंवर गुफा में विराजिया जलंधरनाथ…राजस्थान से आए कलाकारों ने भजनों से बांधा समा

कर्नाटक के हुब्बल्ली पीबी रोड गब्बूर दादावाड़ी स्थित सिंवाची भवन में आयोजित जागरण में अतिथियों का सम्मान करते हुए।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.