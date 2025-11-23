काव्य प्रतिभाओं ने बिखेरी शब्दों की चमक, रचनात्मकता को मिली नई उड़ान, बच्चों में जगाया आत्मविश्वास

बच्चों में आत्मविश्वास जगाती हैं प्रतियोगिताएं

कार्यक्रम में श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना, उपाध्यक्ष महेन्द्र पालगोता तथा ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष प्रकाश बाफना मोकलसर, सचिव मगराज भलगट जवाली, संयुक्त सचिव केसरीचन्द गोलेच्छा एवं अनिल सुराणा तथा स्कूल के प्रधानाध्यापक विलास जी. पुदाले विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन संबोधन में श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना प्रदान करती हैं।