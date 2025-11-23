काव्य प्रतिभाओं ने बिखेरी शब्दों की चमक, रचनात्मकता को मिली नई उड़ान, बच्चों में जगाया आत्मविश्वास

हुब्बल्ली के शांतिनाथ हिंदी हाई स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के साथ निर्णायक कुसुम जैन, प्रधानाध्यापक विलास जी. पुदाले एवं अन्य।
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में हुब्बल्ली के घंटीकेरी स्थित श्री शांतिनाथ हिंदी हाई स्कूुल में काव्य पाठ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी ओजपूर्ण, भावपूर्ण और प्रेरक कविताओं से मंच को ऊर्जा से भर दिया। बच्चों ने देश, समाज, मातृभाषा और प्रेरक जीवन मूल्यों से जुड़ी कविताएं प्रस्तुत कीं।
बच्चों में आत्मविश्वास जगाती हैं प्रतियोगिताएं
कार्यक्रम में श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना, उपाध्यक्ष महेन्द्र पालगोता तथा ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष प्रकाश बाफना मोकलसर, सचिव मगराज भलगट जवाली, संयुक्त सचिव केसरीचन्द गोलेच्छा एवं अनिल सुराणा तथा स्कूल के प्रधानाध्यापक विलास जी. पुदाले विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन संबोधन में श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना प्रदान करती हैं।
दिए व्यक्तित्व विकास के टिप्स
प्रतियोगिता की निर्णायक जय जैनम अकादमी चेन्नई की अध्यक्ष एवं किलपॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चेन्नई की कोऑर्डिनेटर कुसुम जैन ने बच्चों की प्रस्तुतियों की खुलकर सराहना की। उन्होंने बच्चों को मंच पर प्रभावी प्रस्तुति देने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए और व्यक्तित्व विकास से जुड़े व्यावहारिक टिप्स भी बताए। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी देते हुए राजस्थान पत्रिका की सामाजिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
प्रीति राजपुरोहित रहीं अव्वल
प्रतियोगिता में सातवीं कक्षा की छात्रा प्रीति राजपुरोहित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान नवीं कक्षा के गोविंद विश्नोई को तथा तीसरा स्थान दसवीं की मंजू प्रजापत को मिला। मंच पर बच्चों की निर्भीक आवाज, स्पष्ट उच्चारण और प्रभावी प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित किया।
प्रोत्साहन पुरस्कार
दस विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें दसवीं के कैलाश कुमार चौधरी, दिव्या रावल, नेहा मालवीय, भंवराराम चौधरी, नवीं की पंखु कुमारी चौधरी, आठवीं की मनीषा प्रजापत, सरोजा जाट, सातवीं की सोनू एम. राजपूत तथा छठी की पायल कुमारी राजपुरोहित और यशवंती प्रजापत शामिल रहे।
इनकी कविताएं भी रही सराहनीय
प्रतियोगिता में प्रेरणा घांची, पूनम राजपुरोहित, धापू राजपूत, सपना प्रजापत, दिशांत राजपुरोहित, दुर्गा कंवर राजपूत, पल्लवी पाल, सोनू एन. प्रजापत, मनीषा गायरी, अनीता चौधरी, ममता चौधरी, सोनल प्रजापत, सुमन आर. विश्नोई और सोनू राठौड़ की कविताएं भी सराहनीय रही।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग