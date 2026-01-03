पार्क के रखरखाव पर उठे सवाल, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

कमेटी सदस्यों ने पार्क की हरियाली, बच्चों के खेलने के एरिया, वॉकिंग ट्रैक, झील, फव्वारा और स्ट्रीटलाइट्स सहित कई बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी है। सदस्यों बी. जगन्नाथ गंभीर, रमा मुगेरोडी और जी.के. भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर दर्शन एचवी को पत्र भेजकर बताया कि पार्क में लगाए गए पौधे अक्सर गायब हो जाते हैं, जिससे हरियाली प्रभावित हो रही है। बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए कई उपकरण खराब हालत में हैं और लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कमेटी ने यह भी बताया कि मंगलोर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष पहले पुनर्विकसित की गई पार्क के अंदर स्थित गंगनापल्ला झील में पानी भरने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई, जिससे झील सूखी पड़ी रहती है। पार्क के बगीचे में उपयुक्त फूलों के पौधों की कमी के कारण इसकी सुंदरता भी प्रभावित हो रही है।