राजस्थान पत्रिका परिचर्चा: महर्षि दधीचि का त्याग, तपस्या और बलिदान आज के समय में प्रासंगिक

ऋषि दधीचि की कथा के अनुसार ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाने के लिए देवराज इंद्र को तपोबली महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियां मांगने के लिए भेजा था। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए तीनों लोकों की भलाई के लिए उनकी हड्डियां दान में मांगी। महर्षि दधीचि ने संसार के कल्याण के लिए अपना शरीर दान कर दिया। महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बना और वृत्रासुर मारा गया। इस तरह एक महान ऋषि के अतुलनीय त्याग से देवराज इंद्र बचे और तीनों लोक सुखी हो गए। महर्षि दधीचि जयंती के अवसर पर राजस्थान पत्रिका परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासियों ने महर्षि दधीचि के त्याग, तपस्या और बलिदान को आज के समय में प्रासंगिक बताया। प्रस्तुत है परिचर्चा के प्रमुख अंश: