शिव कथा श्रवण से मिट जाती है जन्म-जन्म की व्यथा: दीपकभाई शास्त्री

श्रोता तीन प्रकार के

अपने प्रवचन में दीपकभाई शास्त्री ने बताया कि श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम श्रोता वह है, जो यह मानता है कि भगवान की कृपा और करुणा से जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह सब उनके चरणों में समर्पित है। मध्यम श्रोता अपनी किसी आवश्यकता या मनोकामना की पूर्ति के लिए कथा का श्रवण करता है, जबकि हीन श्रोता का मन कथा में न लगकर सांसारिक विषयों में भटकता रहता है। उन्होंने कहा कि कथा का वास्तविक लाभ वही प्राप्त करता है, जो स्वयं को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। दीपकभाई शास्त्री ने शिवपुराण के वक्ताओं के गुणों का भी वर्णन किया।