सीरवी समाज हुब्बल्ली-धारवाड़: आस्था, श्रद्धा और समाज की एकजुटता का प्रतीक बना आईमाता जन्मोत्सव:

सीरवी समाज के दो दर्जन परिवार

सीरवी समाज हुब्बल्ली-धारवाड़ में राजस्थान मूल के करीब दो दर्जन परिवार जुड़े हुए हैं। इनमें अधिकांश परिवार राजस्थान के पाली जिले के हैं और कुछ परिवार जोधपुर जिले से हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का दिन सीरवी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सीरवी समाज अपनी आराध्य देवी आईमाता का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज की एकजुटता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव को भी दर्शाता है।