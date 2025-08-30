हुब्बल्ली से जोधपुर के लिए विशेष ट्रेन, एक महीने के लिए चलेगी, पांच फेरे करेगी

इस ट्रेन को स्थायी करने की जरूरत

राजस्थान राजपूत समाज संघ हुब्बल्ली के अध्यक्ष पर्बतसिंह खींची वरिया ने कहा, यह ट्रेन एक महीने के लिए अस्थायी रूप से चलाई जा रही है। इसे यदि नियमित कर दिया जाता है तो प्रवासियों को काफी फायदा मिल सकता है। यदि अस्थायी रूप से ट्रेन चलानी है तो इसे दीपावली के बाद शादियों के सीजन में चलाया जा सकता है। वहीं इस ट्रेन को यदि वाया भीलड़ी, समदड़ी की तरफ से चलाया जाएं तो इस मार्ग वाले यात्रियों को भी फायदा मिल सकता है। मौजूदा रूट पर पहले से कई रेलों का संचालन हो रहा है।