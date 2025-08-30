Patrika LogoSwitch to English

हुबली

हुब्बल्ली से जोधपुर के लिए विशेष ट्रेन, एक महीने के लिए चलेगी, पांच फेरे करेगी

दीपावली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने एसएसएस हुब्बल्ली-भगत की कोठी (जोधपुर) के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 07359/07360 एसएसएस हुब्बल्ली - भगत की कोठी - एसएसएस हुब्बल्ली एक्सप्रेस स्पेशल के कुल पांच फेरे होंगे। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर का ही दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है।

हुबली

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Aug 30, 2025

विशेष ट्रेन (फाइल फोटो)।
विशेष ट्रेन (फाइल फोटो)।

हुब्बल्ली से रवि और जोधपुर से मंगल को चलेगी
ट्रेन संख्या 07359 जो 28 सितम्बर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक रविवार को एसएसएस हुब्बल्ली से सायं 7.30 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को सुबह 5.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 07360 जो 30 सितम्बर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक मंगलवार को सुबह 7.50 बजे भगत की कोठी से प्रस्थान करेगी और बुधवार को दोपहर 3.15 बजे हुब्बल्ली पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में धारवाड़, बेलगावी, घाटप्रभा, मिराज, सांगली, कराड, सतारा, पुणे, कल्याण, वसई रोड, वापी, सूरत, वडोदरा, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, फालना, मारवाड़, पाली मारवाड़ और लूनी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में 2 एसी-2 टियर एवं 16 एसी-3 टियर होंगे।

इस ट्रेन को स्थायी करने की जरूरत
राजस्थान राजपूत समाज संघ हुब्बल्ली के अध्यक्ष पर्बतसिंह खींची वरिया ने कहा, यह ट्रेन एक महीने के लिए अस्थायी रूप से चलाई जा रही है। इसे यदि नियमित कर दिया जाता है तो प्रवासियों को काफी फायदा मिल सकता है। यदि अस्थायी रूप से ट्रेन चलानी है तो इसे दीपावली के बाद शादियों के सीजन में चलाया जा सकता है। वहीं इस ट्रेन को यदि वाया भीलड़ी, समदड़ी की तरफ से चलाया जाएं तो इस मार्ग वाले यात्रियों को भी फायदा मिल सकता है। मौजूदा रूट पर पहले से कई रेलों का संचालन हो रहा है।

