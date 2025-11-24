Patrika LogoSwitch to English

हुबली

विद्यार्थियों को मिला प्रोत्साहन और मार्गदर्शन, काव्य मंच पर खिली युवा प्रतिभाओं की रोशनी

हिंदी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को घंटीकेरी स्थित शांतिनिकेतन पीयू एवं डिग्री कॉलेज में काव्य पाठ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Nov 24, 2025

काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी एवं अतिथि।

काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी एवं अतिथि।

हिंदी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को घंटीकेरी स्थित शांतिनिकेतन पीयू एवं डिग्री कॉलेज में काव्य पाठ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

विविध विषयों पर गूंजी कविताएं
छात्र-छात्राओं ने प्रेरणा, समाज, देशभक्ति, प्रकृति तथा शिक्षा सहित अनेक विषयों पर प्रभावी काव्य पाठ किया, जिसे निर्णायक मंडल ने सराहा।

अभिव्यक्ति-कौशल को मजबूत करने में मददगार
इस अवसर पर श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल हुब्बल्ली के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना
ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व-विकास और अभिव्यक्ति-कौशल को मजबूत बनाती हैं। कार्यक्रम में श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल हुब्बल्ली के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना एवं सचिव सीए भरत भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। फेडरेशन की ओर से उनका शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर फेडरेशन के सचिव मगराज भलगट जवाली, उपाध्यक्ष भूपेश जैन, प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रकाश लूंकड़, निदेशक रायचन्द जैन, पूर्व अध्यक्ष भरत भंडारी, पूर्व अध्यक्ष गौतम भूरट, शेषमल जैन, दिलीप पोरवाल एवं दिलीप कोठारी भी मौजूद रहे। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वेंकन्ना हुग्गी तथा हिंदी शिक्षिका अनुशा दासारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

प्रभावी प्रस्तुति के दिए उपयोगी सुझाव
प्रतियोगिता की निर्णायक के रूप में एसजेएमवीएस कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉ. वहीदा दाऊदजी उपस्थित थीं। निर्णायक डॉ. वहीदा ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें मंच पर और अधिक प्रभावी प्रस्तुति देने के उपयोगी सुझाव भी दिए। राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों और पद्धति की जानकारी दी। अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया।

प्रतियोगिता के विजेता
प्रतियोगिता में सरवत कची ने पहला स्थान पाया। इसरा शैक दूसरे एवं अरफा जी. तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही जैनब शैख, अमृता खतुआ, संतोष श्रीश्रीमाल, बीबी आयशा मकांदर, सादिका बानु गाडेद, मित कुमार खंडेलवाल, नरेश प्रजापत, राजवीरसिंह राजपुरोहित, वर्षाश्री गाडेद एवं एकता कोठारी को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही फरहाना सिद्दि, भूमिका डोड्डामणि, आरती राजपुरोहित एवं बीबी आयशा कलादगी की प्रस्तुति भी सराहनीय रहीं।

