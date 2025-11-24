विद्यार्थियों को मिला प्रोत्साहन और मार्गदर्शन, काव्य मंच पर खिली युवा प्रतिभाओं की रोशनी

अभिव्यक्ति-कौशल को मजबूत करने में मददगार

इस अवसर पर श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल हुब्बल्ली के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना

ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व-विकास और अभिव्यक्ति-कौशल को मजबूत बनाती हैं। कार्यक्रम में श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल हुब्बल्ली के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना एवं सचिव सीए भरत भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। फेडरेशन की ओर से उनका शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर फेडरेशन के सचिव मगराज भलगट जवाली, उपाध्यक्ष भूपेश जैन, प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रकाश लूंकड़, निदेशक रायचन्द जैन, पूर्व अध्यक्ष भरत भंडारी, पूर्व अध्यक्ष गौतम भूरट, शेषमल जैन, दिलीप पोरवाल एवं दिलीप कोठारी भी मौजूद रहे। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वेंकन्ना हुग्गी तथा हिंदी शिक्षिका अनुशा दासारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।