हिंदू महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए हुब्बल्ली में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम 14 जून को

संत-महात्माओं का मार्गदर्शन

इस संबंध में बुधवार को हुब्बल्ली प्रेस क्लब में श्री राम सेना और दुर्गा सेना की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक, हिमाचल प्रदेश की सनातन धर्म प्रवक्ता मीनाक्षी सेहरावत तथा हिंदू जनजागृति समिति की रणरागिणी महिला विंग की राज्य सह-संयोजक भावना गौड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम संत-महात्माओं एवं विभिन्न गणमान्य नागरिकों के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा।