करिश्मा कुदरत का: 74 साल की महिला ने दिया जुड़वा बेटियों को जन्म,बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

(हैदराबाद): आंध्रप्रदेश के गुंटूर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। जिसने भी इस बारे में सुना है वह इसे कुदरत का करिश्मा बता रहा है। आश्चर्य तो यह है कि 74 वर्षीय महिला ने अपनी शादी के 54 साल बाद बच्चे को जन्म दिया है। आपको जानकर और भी हैरानी होगी की महिला ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। इसी के साथ सबसे ज्यादा उम्र में बच्चे को जन्म देने का रिकॉर्ड महिला के नाम हो गया है। आइए जानते है इस करिश्मे के पीछे का राज क्या है...

1962 में हुई थी शादी

डॉक्टरों के मुताबिक, पूर्वी गोदावरी जिले के नेलपट्टीपाडु के रहने वाले यारमत्ती राजा राव ने 22 मार्च 1962 को इररामत्ती मंगायम्मा से शादी की थी। उनकी शादी के कुछ साल बाद उन्हें बच्चों की उम्मीद थी, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। पिछले दिनों, उनके घर के पास रहने वाली एक महिला आईवीएफ के माध्यम से 55 साल की उम्र में गर्भवती हो गई थी। मंगायम्मा को उससे प्रेरणा मिली। वह अपने पति के साथ गुंटूर शहर में अहल्या नर्सिंग होम पहुंची।

यूं हो पाया संभव

Dr Umasankar, Director of Ahalya Hospital, Guntur: She approached our hospital last year for getting a baby through IVF method. Egg from a donor & sperm from her husband, were used. She conceived in January. She delivered twin girls today, both are healthy. Mother is in ICU. https://t.co/6zBBiHR1YP