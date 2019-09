Video: मोहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, गिरी मकान की छत और...

(हैदराबाद): पूरे देश में अकीकतमंदों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। जगह-जगह मातमी जुलूस निकाले गए। इसी बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है। आंध्रप्रदेश में मोहर्रम के जुलूस के दौरान मकान की छत गिर गई। इसमें 20 लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आया है।

#WATCH Andhra Pradesh: Portion of a terrace collapsed during a Muharram procession, in B.thandrapadu village of Kurnool district, late last night. 20 people injured. They were later taken to a hospital for treatment. pic.twitter.com/k2tPpsouCC