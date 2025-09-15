114 टेक्सटाइल कंपनियां करेंगी निवेश, ‘PM मोदी’ के आने से पहले मिले प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बदनावर के भैंसोला में पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन करने आ रहे हैं। कार्यक्रम में जिले से करीब 9 हजार भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन व सेवा पखवाड़े को लेकर जिला भाजपा की तैयारी बैठक धार रोड पर हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, भाजपा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह के साथ अन्य नेता व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। महेंद्र सिंह ने कहा, 2158 एकड़ में इंटीग्रेटेड पार्क बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर दो हजार करोड़ रुपए से खड़ा हुआ है। यहां कई कंपनियां उद्योग लगाएंगी, इतना इनवेस्टमेंट होगा कि पूरा मालवा क्षेत्र रोजगार सृजन के साथ समृद्धशाली बन जाएगा। जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने बताया, जिले से 9000 कार्यकर्ता धार के कार्यक्रम में शामिल होंगे।