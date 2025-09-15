Patrika LogoSwitch to English

114 टेक्सटाइल कंपनियां करेंगी निवेश, ‘PM मोदी’ के आने से पहले मिले प्रस्ताव

MP News: 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, 72 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

इंदौर

Astha Awasthi

Sep 15, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करने आ रहे हैं। शिलान्यास के पहले ही अग्रणी 114 टेक्सटाइल कंपनियों से 23 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 91 कंपनियों और इकाइयों के आवेदन स्वीकृत किए। 1294 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित किए जाने की अनुशंसा की जा चुकी है। इनसे ही करीब 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, 72 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेश प्रस्तावों पर नजर रख रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्क परियोजना पूर्ण विकसित होने पर रोजगार का आंकड़ा तीन लाख तक पहुंच जाएगा। इन प्राप्त निवेशों से यार्न, फैब्रिक और गारमेंट उत्पादन की संपूर्ण वैल्यू चेन यहीं विकसित होगी, जिससे प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

इन कंपनियों से मिले मुख्य निवेश प्रस्ताव

  • वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर 190 एकड़ भूमि पर इकाई स्थापित करेगा।
  • जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 2515 करोड़ रुपए का निवेश 58 एकड़ भूमि पर करेगा।
  • एबी कॉटस्पिन इंडिया लिमिटेड का 45 एकड़ भूमि पर 1300 करोड़ रुपए का निवेश।
  • ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी 180 एकड़ भूमि पर 4,881 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
  • ऑरा सिक्योरिटीज प्रालि 105 एकड़ भूमि पर 1204 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
  • बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल प्रालि 75 एकड़ भूमि पर 981 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
  • नासा फाइबर टू फैशन प्रालि 30 एकड़ भूमि पर 472 करोड़ का निवेश करेगी।
  • डोनियर सिंथेटिक लि. 20 एकड़ भूमि पर 220 करोड़ का निवेश करेगी।
  • महालक्ष्मी प्रोसेसिंग हाउस प्रालि 30 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

पीएम के कार्यक्रम में जिले से 9 हजार कार्यकर्ता जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बदनावर के भैंसोला में पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन करने आ रहे हैं। कार्यक्रम में जिले से करीब 9 हजार भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन व सेवा पखवाड़े को लेकर जिला भाजपा की तैयारी बैठक धार रोड पर हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, भाजपा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह के साथ अन्य नेता व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। महेंद्र सिंह ने कहा, 2158 एकड़ में इंटीग्रेटेड पार्क बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर दो हजार करोड़ रुपए से खड़ा हुआ है। यहां कई कंपनियां उद्योग लगाएंगी, इतना इनवेस्टमेंट होगा कि पूरा मालवा क्षेत्र रोजगार सृजन के साथ समृद्धशाली बन जाएगा। जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने बताया, जिले से 9000 कार्यकर्ता धार के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

