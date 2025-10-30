हो गया सर्वे…’अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन’ बनाने के लिए टूटेंगे 138 निर्माण

(फोटो सोर्स: AI Image)
MP News: एमपी के इंदौर शहर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन के कारण राजबाड़ा से बड़ा गणपति और फिर बीएसएफ टंकी तक का हिस्सा प्रभावित होगा। मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड रहेगी, लेकिन स्टेशन में प्रवेश व निकलने का रास्ता बनाने के लिए बाहर काफी निर्माण तोड़ने पड़ेंगे। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मेट्रो रूट के लिए किए प्राथमिक सर्वे में करीब 138 निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाना पड़ेगा। पुराना इलाका ज्यादा प्रभावित होने से लोगों में हड़कंप है।
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक का ठेका दे दिया है और दिसंबर से काम शुरू होने की संभावना है। टनल मशीन से एयरपोर्ट के सामने के स्टेशन से खुदाई शुरू होनी है। एयरपोर्ट बीएसएफ पानी की टंकी के पास, रामचंद्र नगर चौराहा, बड़ा गणपति चौराहा व छोटा गणपति मंदिर के पास अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है। छोटा गणपति मंदिर के आसपास स्टेशन बनने का मल्हारगंज के रहवासी विरोध कर रहे हैं।
सर्वे के अनुसार, स्टेशन में आने-जाने का रास्ता बनाने के लिए कई निर्माण जद में आ रहे हैं। इनमें से करीब 70 प्रतिशत निजी संपत्ति है। इसके अलावा लाल अस्पताल, निगम का क्लिनिक, कई धार्मिक स्थल, सरकारी गर्ल्स स्कूल के साथ अन्य स्कूल व कई सिटी बस स्टॉप भी शामिल हैं। निजी हॉस्पिटल, बड़ी संख्या में दुकानें, मकान व निजी खाली जमीन भी आ रही है।
छोटा गणपति स्टेशन के कारण ही 48 निर्माण हटाने पड़ेंगे, इनमें से अधिकांश निजी हैं। इसमें फतेहपुरिया समाज की संपत्ति, सत्संग हॉल आदि हैं। लोगों का कहना है कि वे अपनी संपत्ति नहीं देंगे।
रहवासियों का आरोप है कि मेट्रो ट्रेन के अफसरों ने विरोध के कारण छोटा गणपति मंदिर से बड़ा गणपति चौराहे के बीच अंडरग्राउंड ट्रैक बनाने की योजना छोड़ दी है। पिछले दिनों महापौर के सामने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने प्रेजेंटेशन दिया है। दावा है कि मेट्रो ने सुभाष मार्ग पर अंडरग्राउंड रूट का सर्वे करने के बाद डिजाइन तैयार कर ली है, लेकिन फिर भी छोटा गणपतिइलाके के लोगों को परेशान किया जा रहा है।
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक एस कृष्ण चैतन्य ने बुधवार को मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता कॉरिडोर की समीक्षा की। उन्होंने मालवीय नगर स्टेशन से लेकर सुपर कॉरिडोर स्टेशन 2 स्टेशन तक मेट्रो ट्रॉली से स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों से स्टेशन फिनिशिंग सहित अन्य कार्यों की जानकारी ली और समय पर काम करने को कहा।
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
