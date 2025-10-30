हो गया सर्वे…’अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन’ बनाने के लिए टूटेंगे 138 निर्माण

MP News: एमपी के इंदौर शहर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन के कारण राजबाड़ा से बड़ा गणपति और फिर बीएसएफ टंकी तक का हिस्सा प्रभावित होगा। मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड रहेगी, लेकिन स्टेशन में प्रवेश व निकलने का रास्ता बनाने के लिए बाहर काफी निर्माण तोड़ने पड़ेंगे। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मेट्रो रूट के लिए किए प्राथमिक सर्वे में करीब 138 निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाना पड़ेगा। पुराना इलाका ज्यादा प्रभावित होने से लोगों में हड़कंप है।