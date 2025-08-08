गांधी नगर से आया मेट्रो का ’15वां कोच’, चलेंगे 3 डिब्बे वाले कुल 25 कोच

चैतन्य ने गांधीनगर डिपो का निरीक्षण कर बारिश में काम को तेज गति से करने को कहा है। इंदौर में मेट्रो पर 3 डिब्बे वाले कुल 25 कोच संचालित होंगे। 15वां कोच भी गांधी नगर से आ गया है। अफसरों ने कोच का भी निरीक्षण किया। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए।