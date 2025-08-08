गांधी नगर से आया मेट्रो का ’15वां कोच’, चलेंगे 3 डिब्बे वाले कुल 25 कोच

MP News: एमपी के इंदौर शहर में मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर के अंतर्गत 4 स्टेशनों का काम धीमी गति होने से पिछड़ रहा है। एमडी ने अन्य अफसरों के साथ ट्रैक का ट्रॉली निरीक्षण कर काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने करीब 11 किलोमीटर के हिस्से का अन्य अफसरों के साथ ट्रॉली निरीक्षण किया।
सारा ध्यान दीपावली तक सुपर कॉरिडोर से रेडिशन चौराहे के बीच मेट्रो चलाने को लेकर है। इसके पहले ट्रायल भी होगा। मेट्रो के बापट चौराहा, मेघदूत गार्डन, विजयनगर व रेडिशन चौराहे के स्टेशन का काम अन्य स्टेशनों के मुकाबले काफी कम हुआ है, धीमी गति को लेकर ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए गए।
चैतन्य ने गांधीनगर डिपो का निरीक्षण कर बारिश में काम को तेज गति से करने को कहा है। इंदौर में मेट्रो पर 3 डिब्बे वाले कुल 25 कोच संचालित होंगे। 15वां कोच भी गांधी नगर से आ गया है। अफसरों ने कोच का भी निरीक्षण किया। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए।
प्रबंध संचालक की समीक्षा बैठक एवं स्थलीय निरीक्षण में वरिष्ठ अधिकारीगण सहित जनरल कंसल्टेंट और मेट्रो निर्माण संवेदकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।