एमपी में ‘8 शहरों’ के लिए चलेंगी 26 इलेक्ट्रिक बसें, बन रहे 2 नए डिपो

एआइसीटीएसएल सभागृह में हुई बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष एवं मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए की। कलेक्टर शिवम वर्मा भी वर्चुअली शामिल हुए। बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संभाग के अन्य जिलों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया बैट है। कंपनी अब संभाग में बसें चलाएगी। बैठक में निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, आइडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े व कार्यकारी निदेशक अर्थ जैन मौजूद थे। चर्चा में तय हुआ कि इंदौर-उज्जैन, भोपाल रूट पर चल रही बसों का अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 26 नई इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द चलाई जाएंगी।