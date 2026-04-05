6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में ‘8 शहरों’ के लिए चलेंगी 26 इलेक्ट्रिक बसें, बन रहे 2 नए डिपो

MP News: चर्चा में तय हुआ कि इंदौर-उज्जैन, भोपाल रूट पर चल रही बसों का अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 26 नई इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द चलाई जाएंगी।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Apr 05, 2026

Electric Buses

Electric Buses (Photo Source - Patrika)

MP News: यात्रियों के लिए राहतभरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री परिवहन सेवा के लिए बनी होल्डिंग कंपनी 'अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड' (एआइसीटीएसएल) की पहली बोर्ड बैठक हुई। इसमें शहर के साथ इंटर सिटी बसों का संचालन बढ़ाने पर बात हुई। तय हुआ कि उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, धार-मांडव एवं महेश्वर के लिए 26 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। पीएम ई-बस सेवा के तहत मिलने वाली 150 ई-बसों के लिए दो डिपो बन रहे हैं। बसें आने पर प्रधानमंत्री वर्चुअली इस सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं।

संभाग में बसें चलाएगी कंपनी

एआइसीटीएसएल सभागृह में हुई बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष एवं मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए की। कलेक्टर शिवम वर्मा भी वर्चुअली शामिल हुए। बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संभाग के अन्य जिलों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया बैट है। कंपनी अब संभाग में बसें चलाएगी। बैठक में निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, आइडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े व कार्यकारी निदेशक अर्थ जैन मौजूद थे। चर्चा में तय हुआ कि इंदौर-उज्जैन, भोपाल रूट पर चल रही बसों का अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 26 नई इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द चलाई जाएंगी।

निजी बसों के अधिग्रहण पर बात नहीं

एआइसीटीएसएल का पुनर्गठन किया गया है। बैठक में कंपनी द्वारा चलाई जा रही बसों का संचालन जारी रखने और संख्या बढ़ाने पर बात हुई। पहले कहा जा रहा था कि निजी बसों के अधिग्रहण की पॉलिसी आएगी, जिसके आधार पर काम होगा लेकिन इस पर बात नहीं हुई। अन्य बसों के लिए पॉलिसी बाद में आएगी।

500 इलेक्ट्रिक साइकिलों को स्वीकृति

बैठक में वर्तमान इंट्रासिटी एवं इंटरसिटी बस सेवाओं के संचालन पर चर्चा की गई। केंद्र की पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत इंदौर को प्रथम चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होने जा रही हैं। इनके संचालन के लिए आइएसबीटी नायता मुंडला एवं देवास नाका पर दो इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। द्वितीय चरण के लिए एक अतिरिक्त डिपो स्थल भी चिन्हित है। इस परियोजना की संपूर्ण वित्तीय सहायता केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी।

बैठक में चर्चा हुई कि बसें आने पर इनका शुभारंभ प्रधानमंत्री वर्चुअली कर सकते हैं। शहर में 500 इलेक्ट्रिक साइकिलों के संचालन हेतु बोर्ड ने निविदा प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की। पीएम ई-ड्राइव योजना में सार्वजनिक उपयोग हेतु 64 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। यात्रियों के लिए स्मार्ट टॉयलेट शीघ्र प्रारंभ करने पर भी सहमति बनी।

ये भी पढ़ें

मिनटों में आपके ‘दांतों की बीमारी’ बता देगा ये हेलमेट, नहीं कराना पड़ेगा एक्स-रे
भोपाल
dental ailments

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 11:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में ‘8 शहरों’ के लिए चलेंगी 26 इलेक्ट्रिक बसें, बन रहे 2 नए डिपो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बारातियों से भरी कार को मारी टक्कर, 4 की मौत

Indore Road Accident death injured
इंदौर

9वीं कक्षा में प्रवेश के समय स्टूडेंट की उम्र 13 साल जरूरी !

Students
इंदौर

MP LPG Shortage: 90 दिन के भीतर ‘पीएनजी कनेक्शन’ लेना जरूरी, नहीं मिलेगा सिलेंडर!

LPG Shortage
इंदौर

टनल में 800 मीटर का ट्रैक तैयार, जुलाई से शुरु होगी नई रेल लाइन, कनेक्ट होंगे कई गांव

Indore-Dahod Rail Line
इंदौर

Indian Railway: मार्डन हो गई 60 साल पुरानी ‘नर्मदा एक्सप्रेस’, मिलेंगी एडवांस सुविधाएं

Narmada Express
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.