एमपी में शुरू हुआ 30 मीटर चौड़ा ब्रिज, 100 साल पुराने ब्रिज को तोड़कर हुआ निर्माण

MP News: नगर निगम ने 100 वर्ष पुराने ब्रिज को तोड़कर करीब 6 करोड़ में 30 मीटर चौड़ा और 21 मीटर लंबा ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज के शुरू होने से हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों को राहत मिलेगी।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Avantika Pandey

Oct 03, 2025

MP News

MP News (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: इंदौर में मालवा मिल से पाटनीपुरा जाने वाला नया ब्रिज गुरुवार से शुरू हो गया है। नगर निगम ने 100 वर्ष पुराने ब्रिज को तोड़कर करीब 6 करोड़ में 30 मीटर चौड़ा और 21 मीटर लंबा ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज के शुरू होने से हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों को राहत मिलेगी। ब्रिज का लोकार्पण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला और सभापति मुन्नालाल यादव ने किया।

लाख लोगों को होगी राहत

जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि मालवा मिल से पाटनीपुरा के बीच नए ब्रिज से यातायात में आसानी होगी। इस मार्ग से हर रोज दो लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। महापौर भार्गव ने कहा कि इस ब्रिज के शुरू होने से मालवा मिल से पाटनीपुरा और विजय नगर की ओर जाने वालों को काफी आसानी होगी।

…पर खामियां हैं बरकरार

निगम ने 2 अक्टूबर का एलान किया था, इसलिए ट्रैफिक शुरू कर दिया। वाहनों के कारण दिनभर धूल उड़ती रही। ब्रिज को सड़क से जहां कनेक्ट किया है, वहां लेवल नहीं मिलाया। इससे ब्रिज के दोनों तरफ के वाहन सड़क पर जाते समय टकरा रहे हैं।

ब्रिज के साथ अन्य कार्यों का भी लोकार्पण

वार्ड 18 में 41 लाख की लागत से गंगा नगर से मारुति नगर एवं भोलेनाथ कॉलोनी को जोड़ने वाली पुलिया।
वार्ड 19 में 70 लाख की लागत से सेक्टर सी चौहान रोलिंग मिल से नरवल को जोड़ने वाली पुलिया।
कुमेड़ी में 54 लाख की लागत से सरजी किराना के पास नाले पर निर्मित पुलिया।

इंदौर

Published on:

03 Oct 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में शुरू हुआ 30 मीटर चौड़ा ब्रिज, 100 साल पुराने ब्रिज को तोड़कर हुआ निर्माण

