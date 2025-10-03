एमपी में शुरू हुआ 30 मीटर चौड़ा ब्रिज, 100 साल पुराने ब्रिज को तोड़कर हुआ निर्माण

MP News: इंदौर में मालवा मिल से पाटनीपुरा जाने वाला नया ब्रिज गुरुवार से शुरू हो गया है। नगर निगम ने 100 वर्ष पुराने ब्रिज को तोड़कर करीब 6 करोड़ में 30 मीटर चौड़ा और 21 मीटर लंबा ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज के शुरू होने से हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों को राहत मिलेगी। ब्रिज का लोकार्पण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला और सभापति मुन्नालाल यादव ने किया।