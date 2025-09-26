इंदौर पहुंचे सात राज्यों के 37 अफसर, देखा स्वच्छता का मॉडल

प्रशिक्षण में शहरी शासन, स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को गति देना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण और निपटान, लेगसी वेस्ट का समाधान, छोटे और मध्यम शहरों में प्रयुक्त जल प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, मैनहोल से मशीन होल की ओर बदलाव और डिजिटल समाधान और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग शामिल है।