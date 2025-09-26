इंदौर पहुंचे सात राज्यों के 37 अफसर, देखा स्वच्छता का मॉडल

MP News: आइआइएम इंदौर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम का आयोजन किया। इसमें मध्यप्रदेश के साथ ही उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के 37 निकायों के अधिकारी शामिल हुए। प्रोग्राम में आइआइएम इंदौर के निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने कहा, नेतृत्व का अर्थ है जिम्मेदारी लेना और प्रभाव डालना।
निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने आगे कहा- सच्ची शिक्षा हमें 'ये मेरी जिम्मेदारी नहीं' वाली सोच से मुक्त करती है। इंदौर की सफलता का उल्लेख कर कहा, बेहतर प्रणालियों से नहीं, जनभागीदारी, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी से सफलता मिली।
प्रशिक्षण में शहरी शासन, स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को गति देना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण और निपटान, लेगसी वेस्ट का समाधान, छोटे और मध्यम शहरों में प्रयुक्त जल प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, मैनहोल से मशीन होल की ओर बदलाव और डिजिटल समाधान और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग शामिल है।