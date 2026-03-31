एनएच-52 पर बनेगा 6 लेन कॉरिडोर, एमपी से मुंबई जाने वाले हाईवे पर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

इधर विजय नगर इलाके में इंदौर मेट्रो कॉरिडोर पर डिवाइडर पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य के बीच विज्ञापन पोल लगाने पर जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने आपत्ति ली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। मेट्रो कॉरिडोर के नए डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। यहां मिट्टी भरने के बाद पौधे लगाए गए हैं। पाइपलाइन डाली जा रही है, ताकि हरियाली के लिए निरंतर पानी मिलता रहे, लाइटिंग भी की जाएगी। सोमवार को राठौर यहां पहुंचे तो विज्ञापन लगे देखकर निगमायुक्त व अपर आयुक्त से शिकायत की। उनका आरोप था कि जहां अभी काम चल रहा है, वहां पुराने आदेश का हवाला देकर रातोंरात विज्ञापन बोर्ड लगवा दिए। इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर केस दर्ज करवाना चाहिए।