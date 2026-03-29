इंदौर अग्निकांड: फायरबिग्रेड के बयान उगलेंगे, ‘8 लोगों’ की मौत का सच

परिवार के बेटे के अनुसार, आग लगने के समय वे अपनी मां और दो भाइयों के साथ पहली मंजिल की गैलरी से नीचे उतरने में सफल रहे। उनका आरोप है कि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद भी सही दिशा में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। यदि समय पर मदद मिलती तो घर में फंसे अन्य सदस्यों की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही घटना के कारणों और संभावित जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट निष्कर्ष सामने आएगा।