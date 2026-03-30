30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

लौट आया राजा रघुवंशी ! मां बोलीं- जिस दिन ‘मौत’ हुई… उसी समय हुआ ‘जन्म’

Indore Raja Raghuvanshi News: राजा के भाई विपिन ने बताया कि हत्या के बाद हुई कामाख्या मंदिर के एक पुजारी ने कहा था कि राजा फिर से परिवार में जन्म लेगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Mar 30, 2026

baby Son Born in Raja Raghuvanshi Family

baby Son Born in Raja Raghuvanshi Family (Photo Source - Patrika)

Indore Raja Raghuvanshi News: बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद गम में डूबे रघुवंशी परिवार में अब खुशियों ने दस्तक दी है। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात परिवार में बेटे का जन्म हुआ, जिससे लंबे समय बाद घर में किलकारी गूंजी और माहौल कुछ देर के लिए गम से बाहर आता नजर आया। यह खुशखबरी राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर आई है। करीब 8-9 महीनों से बेटे की हत्या के दुख में डूबा परिवार अब इस नए सदस्य के आगमन से भावुक हो उठा। परिवार के लोग नवजात को 'राजा' नाम से पुकार रहे हैं।

संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा

राजा के भाई विपिन ने बताया कि हत्या के बाद हुई कामाख्या मंदिर के एक पुजारी ने कहा था कि राजा फिर से परिवार में जन्म लेगा। अब बेटे के जन्म के बाद परिवार उस बात को सच मान रहा है। उनका कहना है कि यह संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा है। भाई विपिन ने बताया कि परिवार में कुल नौ भाई हैं, लेकिन यह सुख बड़े भाई सचिन के घर आया। उन्होंने कहा कि उनकी भाभी पहले भी राजा का बेटे जैसा ख्याल रखती थीं और अब उन्हीं ने बेटे को जन्म दिया है। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। जबकि, दो बेटियां हैं। राजा के जाने के बाद बेटे के जन्म ने इस बात को सबित कर दिया कि राजा ने दोबारा जन्म लिया है।

ग्यारस का संयोग, वक्त भी लगभग समान

परिवार के अनुसार, जिस दिन राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, उस दिन भी ग्यारस थी और नवजात का जन्म भी ग्यारस को ही हुआ। पीएम रिपोर्ट में राजा की मृत्यु का समय दोपहर 2.40 बजे बताया गया था, जबकि नवजात का जन्म भी करीब 2:42 बजे हुआ। परिवार इसे विशेष संयोग मान रहा है।

कुंडली समान बताकर रखा 'राजा' नाम

परिवार का कहना है कि नवजात और दिवंगत राजा की कुंडली भी समान बताई जा रही है। इसी कारण बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के बच्चे का नाम 'राजा' रखा गया है।

मेरा बेटा लौट आया- राजा की मां

घर में बेटा आने के बाद राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि उनके परिवार में फिर से खुशियां लौट आई हैं। उन्होनें आगे बताया कि मेरा बेटा जिस दिन हमे छोड़कर इस दुनिया से गया था उसी दिन लौट आया। उन्होंने कहा कि राजा उन्हें छोड़कर गया था, वह ग्यारस का दिन और दोपहर का समय था। आज भी ग्यारस है और दोपहर में ही यह बच्चा जन्मा है, जिसे वे अपने बेटे की वापसी मान रही हैं। उन्होंने इसे भोलेनाथ की कृपा बताते हुए कहा कि जो कुछ हुआ, वह भगवान की मर्जी से हुआ है। उनके शब्दों में, “मेरा बेटा फिर से हमारे बीच लौट आया है।

ये भी पढ़ें

1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू, एक ही जगह पर होंगे ‘घर-दफ्तर-बाजार’
भोपाल
New Collector Guidelines

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 11:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / लौट आया राजा रघुवंशी ! मां बोलीं- जिस दिन ‘मौत’ हुई… उसी समय हुआ ‘जन्म’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चाय आधी, छोटे हुए समोसे और तवा रोटी गायब… गैस किल्लत में सिकुड़ा ‘स्वाद’ का शहर

indore
समाचार

चंदननगर चौराहे पर 48 करोड़ खर्च कर आइडीए बनाएगा ओवर ब्रिज

समाचार

निवेश का झांसा देकर 31 लाख की ठगी, विदेशी कंपनी में नौकरी व मुनाफे के नाम पर फंसाया

CG Fraud: सरकारी नौकरी लगाने लाखों की ठगी, डेमो क्लास का झांसा देकर ले लिए 2 लाख
समाचार

इंदौर अग्निकांड: फायरबिग्रेड के बयान उगलेंगे, ‘8 लोगों’ की मौत का सच

Indore Fire Tragedy
इंदौर

1356 करोड़ की जल योजना का आज सीएम मोहन करेंगे भूमिपूजन, इंदौर में 24 घंटे वाटर सप्लाई

Water Supply Scheme
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.