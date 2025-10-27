5 महीने पहले ही छूटा था ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ का आरोपी, फिर पहुंचा जेल

Indore News: महिला विश्व कप क्रिकेट मैच खेलने आईं ऑस्ट्रेलिया की दो खिलाडिय़ों से छेड़छाड़ मामले में आरोपी अकील से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वारदात गुरुवार को हुई थी, जब खिलाड़ी होटल से कैफे जा रही थीं। इस दौरान बाइक सवार बदमाश ने छेड़छाड़ की। डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। एमआइजी टीआइ सीबी सिंह के अनुसार आरोपी अकील शेख के कई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। उस पर विभिन्न थानों में मारपीट सहित गंभीर अपराध दर्ज हैं। भंवरकुआं के लूट के अपराध में पांच माह पहले जेल से छूटा था।