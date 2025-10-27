Patrika LogoSwitch to English

5 महीने पहले ही छूटा था ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ का आरोपी, फिर पहुंचा जेल

Indore News: महिला विश्व कप खेलने इंदौर पहुंची ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स के साथ की थी छेड़छाड़, आरोपी अकील शेख पर पहले से ही दर्ज हैं कई केस... पहले भी जा चुका है जेल..

इंदौर

Sanjana Kumar

Oct 27, 2025

Indore news: ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ का आरोपी अकील शेख 15 दिन की न्यायिक हिरासत में।

Indore News: महिला विश्व कप क्रिकेट मैच खेलने आईं ऑस्ट्रेलिया की दो खिलाडिय़ों से छेड़छाड़ मामले में आरोपी अकील से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वारदात गुरुवार को हुई थी, जब खिलाड़ी होटल से कैफे जा रही थीं। इस दौरान बाइक सवार बदमाश ने छेड़छाड़ की। डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। एमआइजी टीआइ सीबी सिंह के अनुसार आरोपी अकील शेख के कई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। उस पर विभिन्न थानों में मारपीट सहित गंभीर अपराध दर्ज हैं। भंवरकुआं के लूट के अपराध में पांच माह पहले जेल से छूटा था।

यह तर्क दे रहे अधिकारी

सूत्रों का कहना है कि खिलाड़ी निजी भ्रमण पर निकलते हैं तो बताकर नहीं जाते। बताया नहीं जाएगा तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो सकेगी। खिलाड़ी कई बार मॉल और सड़क पर बिना सूचना के निकली थीं। आरोपी को पकड़ने सुबह 11 से दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक ट्रैक किया गया। 10 बजे के आसपास पकड़ा गया। एमपीपुलिस ने 150 से ज्यादा फुटेज खंगाले।

सुरक्षा में यह व्यवस्था हमेशा रहती है

मामले में अधिकारियों का कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए दो फॉलो वाहन और दो बाइकर के साथ ही 20 जवानों की टीम रहती थी। टीम स्टेडियम और होटल तक आने-जाने के दौरान साथ रहती थी। थाने से अलग टीम बल तैनात रहता है। इधर, अधिकारी घटना सीसीटीवी में कैद होने की बात से मना कर रहे हैं, जबकि पुलिस टीम ने व्यापारी की दुकान से डीवीआर जब्त किया है।

Updated on:

27 Oct 2025 09:48 am

Published on:

27 Oct 2025 09:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 5 महीने पहले ही छूटा था ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ का आरोपी, फिर पहुंचा जेल

