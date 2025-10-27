Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अगले 22 घंटे में तांडव मचाएगा चक्रवाती तूफान मोथा, इन 30 जिलों में बारिश की चेतावनी

MP Weather Update: अगले 22 घंटे में रौद्र रूप लेगा साइक्लोन मोथा, एमपी के 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 27, 2025

MP Weather Today rain alert in 30 districts of mp due to cyclone montha active in 22 hours

MP Weather Today rain alert in 30 districts of mp due to cyclone montha active in 22 hours(फोटो: सोशल मीडिया)

MP Weather: मध्यप्रदेश में सर्दी शनै:-शनै: कदम रख ही रही थी कि बारिश से कदम ठिठक से गए। हालांकि सर्दी के यह कदम जल्द रफ्तार पकड़ेंगे। चक्रवाती हवाओं व बारिश के साथ अब प्रदेश और देश में सर्दी का असर बढऩे की संभावना भी है, लेकिन इससे पहले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खिंच गई हैं। वजह है फसलों को नुकसान। कई जिलों में खेतों में कटने को तैयार और कट चुकी फसलों को नुकसान हुआ है।

चक्रवाती तूफान मोथा लेने वाला है रौद्र रूप

विशेषज्ञों के अनुसार अभी पूरे सप्ताह मौसम का मिजाज ऐसा ही रह सकता है। दरअसल, यह पोस्ट मानसून सीजन की बारिश है। अरब सागर की ओर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोथा के सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में नमी आ रही है और बारिश हो रही है। इंदौर में शनिवार रात से छाए बादल रविवार सुबह बरस पड़े। दोपहर तक रिमझिम होती रही। 24 घंटे में लगभग 11 मिमी बारिश हुई।

मावठा नहीं, पोस्ट मानसून की बारिश

कृषि विशेषज्ञ डॉ. एचडी वर्मा का कहना है, यह मावठा नहीं है। सर्दियों में होने वाली बारिश मावठा होता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो बारिश फायदेमंद रहेगी। गेहूं, चना, मसूर के लिए खेत तैयार हो रहे हैं। पलेवा के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। जिनकी बुआई होकर फसल निकल आई है, उसके लिए सिंचाई हो जाएगी। सिजयों के लिए भी लाभकारी है। देर से आने वाली धान की फसल खेतों में है और पकने की स्थिति में है, उसके लिए लाभकारी रहेगी। अगर फसल कटकर खेत में है तो बारिश नुकसान वाली है। बादलों के कारण भी नुकसान होता है।

यहां बारिश की संभावना

एमपी के मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर आदि जगह भी बारिश (heavy rain) के आसार जताए हैं।

अंकुरण के हालात

बैतूल. कुछ किसानों ने फसल की कटाई की है तो वह खेत में पड़ी है। इससे फसलों में अंकुरण की स्थिति बनने लगी है। खासकर मक्का में अंकुरण होने लगा है।

सागर. जिले के शाहपुर, देवरी क्षेत्र में कुछ किसानों की मक्का और धान की फसल खराब हुई है। बंडा, शाहगढ़, खुरई आदि क्षेत्रों में कई किसान बारिश से खुश हैं, क्योंकि बुआई से पहले पानी नहीं देना पड़ेगा।

जबलपुर. जिले में कई जगह मक्का और धान की फसल को नुकसान हुआ है। चरगवां, बरगी क्षेत्र में कई जगह गहाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखा गया मक्का का दाना भीग गया। बेलखेड़ा, शहपुरा में धान की खड़ी फसल खेत में बिछ गई।

उज्जैन. शनिवार से जारी बारिश के कारण कृषि उपज मंडी परिसर में पानी भर गया। इससे कीचड़ के हालात बन गए हैं। सोयाबीन भी भीग गई।

ये भी पढ़ें

एमपी के जहरीले कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, एसआईटी ने की एक और गिरफ्तारी
भोपाल
MR arrested in Chhindwara poisonous cough syrup case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 08:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 22 घंटे में तांडव मचाएगा चक्रवाती तूफान मोथा, इन 30 जिलों में बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के जहरीले कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, एसआईटी ने की एक और गिरफ्तारी

MR arrested in Chhindwara poisonous cough syrup case
भोपाल

बिहार में जीत के लिए कांग्रेस ने एमपी के दो नेताओं को दिया बड़ा दायित्व

Congress leader Arun Yadav accused of taking loan for Bhavantar
भोपाल

अगले 72 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 20 जिलों में गिरा पानी, IMD ने दी चेतावनी

mp weather imd alert
भोपाल

एमपी में किसानों के लिए पैसों की कमी, 1500 करोड़ का कर्ज ले रहा बोर्ड, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

Congress leader Arun Yadav accused of taking loan for Bhavantar
भोपाल

एमपी की अंजना यादव करेंगी 4 हजार किमी का साइकिल का सफर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगे पहिए

Anjana Yadav of MP will travel 4,000 km by bicycle
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.