अगले 22 घंटे में तांडव मचाएगा चक्रवाती तूफान मोथा, इन 30 जिलों में बारिश की चेतावनी

कृषि विशेषज्ञ डॉ. एचडी वर्मा का कहना है, यह मावठा नहीं है। सर्दियों में होने वाली बारिश मावठा होता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो बारिश फायदेमंद रहेगी। गेहूं, चना, मसूर के लिए खेत तैयार हो रहे हैं। पलेवा के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। जिनकी बुआई होकर फसल निकल आई है, उसके लिए सिंचाई हो जाएगी। सिजयों के लिए भी लाभकारी है। देर से आने वाली धान की फसल खेतों में है और पकने की स्थिति में है, उसके लिए लाभकारी रहेगी। अगर फसल कटकर खेत में है तो बारिश नुकसान वाली है। बादलों के कारण भी नुकसान होता है।