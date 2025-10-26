एमपी के जहरीले कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, एसआईटी ने की एक और गिरफ्तारी

Chhindwara- मध्यप्रदेश में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ के सेवन से छिंदवाड़ा में अब तक करीब दो दर्जन मासूमों की मौत हो चुकी है। इस मामले में दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट के. महेश्वरी, परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी, छिंदवाड़ा के होलसेलर न्यू अपना फार्मा के राकेश सोनी और अपना मेडिकल स्टोर्स परासिया के फार्मासिस्ट सौरभ जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। विदेश भागने की कोशिश कर रहे कंपनी मालिक रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा गया था। अब परासिया पुलिस ने इस केस में कंपनी के एमआर को भी गिरफ्तार कर लिया है।