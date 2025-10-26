एमपी के जहरीले कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, एसआईटी ने की एक और गिरफ्तारी

MR arrested in Chhindwara poisonous cough syrup case
Chhindwara- मध्यप्रदेश में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ के सेवन से छिंदवाड़ा में अब तक करीब दो दर्जन मासूमों की मौत हो चुकी है। इस मामले में दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट के. महेश्वरी, परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी, छिंदवाड़ा के होलसेलर न्यू अपना फार्मा के राकेश सोनी और अपना मेडिकल स्टोर्स परासिया के फार्मासिस्ट सौरभ जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। विदेश भागने की कोशिश कर रहे कंपनी मालिक रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा गया था। अब परासिया पुलिस ने इस केस में कंपनी के एमआर को भी गिरफ्तार कर लिया है।
छिंदवाड़ा के जहरीले कफ सिरप मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। राज्य के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है जिसमें कई सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं।
रविवार को इस मामले में परासिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की । पुलिस ने जहरीला सिरप बनानेवाली कंपनी सन फार्मा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानि एमआर सतीश वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। परासिया पुलिस टीम ने उसे घर से पकडा। एमआर सतीश वर्मा पर सिरप पर कमीशन के आरोप हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार उससे पूछताछ में सन फार्मा कंपनी और एमआर द्वारा सिरप के लिए डॉक्टरों को दिए जाने वाले कमीशन का खुलासा हो सकेगा। यह भी पता लगाया जाएंगा कि कंपनी की दवाइयां किन मरीजों को लिखी गईं थीं।
