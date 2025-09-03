इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर छलका एक्टर एजाज खान का दर्द, देखें वीडियो

Indore Gangster Salman Lala: पुलिस को चकमा देकर भागे इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद उसके गुर्गे माहौल खराब करने में लगे हैं। जनाजे में आई भीड़ में भी गुर्गे अपनी रोटी सेंकने में लगे थे। वे चाहते थे कि किसी तरह माहौल खराब हो जाए। हालांकि, पुलिस ऐसे लोगों की भीड़ पर नजर रखती रही। अब सोशल मीडिया अकाउंट पर गुर्गे की सक्रियता की जांच कर रही है। जो बदमाश माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जा रही है। जल्द ऐसे बदमाशों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करने वाली है। इस बीच एक्टर एजाज खान(Ajaz Khan) ने भी एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने सलमान लाला के मौत पर सवाल खड़ा किया है।