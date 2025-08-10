6 दिन पहले ‘हवा की क्वालिटी’ बता देगा ‘एयरोविजन’, IIT इंदौर ने किया तैयार

एयरोविजन तापमान, वर्षा, हवा की गति, दबाव, नमी और धूप जैसे कारकों का भी विश्लेषण करता है। डेटा 25 किमी के ग्रिड से हर घंटे एकत्र किया जाता है। आइआइटी इंदौर के निदेशक प्रो. सुहास जोशी ने कहा, एयरोविजन पहले से आगाह कर देगा, ताकि वे अपने स्वास्थ्य और बाहरी गतिविधियों की योजना बना सकें। प्रो. गोयल ने बताया कि यह प्रणाली डेटा को मानकों के अनुसार रंगों में बदलकर एक्यूआइ दिखाती है।