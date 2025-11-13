Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

दिल्ली में धमाके के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, ये है वजह

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर इंदौर में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Nov 13, 2025

After Delhi blast major action taken in Indore

After Delhi blast major action taken in Indore दिल्ली में धमाके के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट(Delhi Blast) के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के विभिन्न थानों में किराएदारों और कर्मचारियों की जानकारी न देने पर 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर की गई है। इसके अंतर्गत शहर में होटल, धर्मशाला, लॉज, होस्टल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया।

अपराधों पर पाया जा सकेगा काबू

एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया, इंदौर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने घर, दुकान, होटल, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले या ठहरने वाले लोगों की जानकारी थाने में देना सुनिश्चित करें। इससे न केवल अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

इन स्थानों पर कार्रवाई

  • मल्हारगंज थाना : गुलरेज खान, असीत समंता (मकान मालिक)
  • गांधीनगर थाना : द्रौपदी बाई देलवार (मकान मालिक)
  • एमजी रोड थाना : भारत चौरसिया, जगदीश जोशी (मकान मालिक)
  • बाणगंगा थाना : ओमप्रकाश वर्मा (मकान मालिक)
  • चंदन नगर थाना : मोहमद शाबीर (मकान मालिक)
  • एरोड्रम थाना : राम भरोसे धनगर (व्यवसाय मालिक)
  • रावजी बाजार थाना : आवेश अंसारी (व्यवसाय मालिक)
  • भंवरकुआं थाना : गोरेश उधमदासनी, विवेक पाहुजा (व्यवसाय मालिक)
  • राजेंद्र नगर थाना : योगेश मालवीय, शुभम मिश्रा (होटल संचालक)
  • गांधीनगर थाना : राहुल योगी (होटल संचालक )

ये भी पढ़ें

108 किलो वजनी पति की किडनी खराब, पत्नी ने अंगदान कर बचाई जान
इंदौर
Indore kidney transplant

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 01:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / दिल्ली में धमाके के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, ये है वजह

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आज, इंदौर में सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा

CM Mohan Yadav
इंदौर

शिवपुरी में भाई की हत्या की साजिश में फरार एएसआई बर्खास्त, पुलिस ने 10 हजार का इनाम घोषित किया

ASI dismissed from police service brother murder conspiracy
इंदौर

108 किलो वजनी पति की किडनी खराब, पत्नी ने अंगदान कर बचाई जान

Indore kidney transplant
इंदौर

इंदौर में मधुमक्खी के डंक से हार्ट अटैक, प्राइवेट अस्पताल में आया चौंकानेवाला मामला

मधुमक्खी के डंक से हार्ट अटैक का दुर्लभ मामला
इंदौर

हाईकोर्ट में अचानक बिगड़ी वकील की तबीयत, आया हार्ट अटैक… मौत

Indore MP High Court
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.