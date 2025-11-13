दिल्ली में धमाके के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, ये है वजह

After Delhi blast major action taken in Indore दिल्ली में धमाके के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट(Delhi Blast) के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के विभिन्न थानों में किराएदारों और कर्मचारियों की जानकारी न देने पर 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर की गई है। इसके अंतर्गत शहर में होटल, धर्मशाला, लॉज, होस्टल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया।
एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया, इंदौर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने घर, दुकान, होटल, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले या ठहरने वाले लोगों की जानकारी थाने में देना सुनिश्चित करें। इससे न केवल अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
