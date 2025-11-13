दिल्ली में धमाके के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, ये है वजह

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट(Delhi Blast) के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के विभिन्न थानों में किराएदारों और कर्मचारियों की जानकारी न देने पर 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर की गई है। इसके अंतर्गत शहर में होटल, धर्मशाला, लॉज, होस्टल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया।