9 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम जिंदगी, 3 दिन में जुटाए 4 लाख, अब आपसे भी आस…

ग्रुप की संस्थापक सपना राठौर ने बताया कि लोगों के उत्साह को देखते हुए अब 56 दुकान पर 8 दिनी पेंटिंग प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, प्रदर्शनी में होने वाली बिक्री का 20 फीसदी हिस्सा हर आर्टिस्ट डोनेशन में देगा। कुछ दिन पहले बच्ची के माता-पिता जनसुनवाई में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया था कि बच्ची को दुर्लभ बीमारी है, जिसके इलाज में करीब 9 करोड़ का खर्च आ रहा है। इंदौर कलेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि शासन-प्रशासन हरसंभव मदद करेगा। उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की थी।