इंदौर

9 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम जिंदगी, 3 दिन में जुटाए 4 लाख, अब आपसे भी आस…

Indore: स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही है मासूम, कस्तूरबा गांधी महिला कल्याण केंद्र के सहयोग से ‘आर्ट ऑफ क्रिएशन’ ग्रुप की अनूठी पहल, इंदौरवासियों का मिल रहा सहयोग, शासन भी आगे, क्या आप करना चाहेंगे इनकी मदद..

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 27, 2025

Indore

Indore: कस्तूरबा गांधी महिला कल्याण केंद्र के सहयोग से ‘आर्ट ऑफ क्रिएशन’ ग्रुप ने शुरू की अनूठी पहल, आप भी कर सकते हैं मदद।(फोटो: पत्रिका)

Indore: गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही ढाई साल की बच्ची के इलाज के लिए शहर लगातार मदद का हाथ बढ़ा रहा है। कस्तूरबा गांधी महिला कल्याण केंद्र के सहयोग से ‘आर्ट ऑफ क्रिएशन’ ग्रुप ने इसके लिए एक पहल शुरू की है, जिसके तहत कलाकार शहर के अलग-अलग स्थानों पर लाइव पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और दान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पहल को इंदौरवासियों का सहयोग मिल रहा है।

तीन दिन में 4 लाख जमा

ग्रुप ने पिछले तीन दिनों में तीन कैंप लगाकर करीब तीन लाख रुपए जुटाए हैं। पहला कैंप 23 नवंबर को 56 दुकान पर लगाया था, जहां तीन घंटे में दो लाख रुपए आ गए। 24 नवंबर को ग्रुप सराफा बाजार पहुंचा और 80 हजार रुपए का सहयोग मिला। 25 नवंबर को रणजीत हनुमान मंदिर पर 50 हजार का दान आया। जागरूकता के चलते आम नागरिक भी कैंप से हटकर अलग से डोनेशन देने पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक लगभग 4 लाख रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं।

लोगों से सहयोग की अपील

ग्रुप की संस्थापक सपना राठौर ने बताया कि लोगों के उत्साह को देखते हुए अब 56 दुकान पर 8 दिनी पेंटिंग प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, प्रदर्शनी में होने वाली बिक्री का 20 फीसदी हिस्सा हर आर्टिस्ट डोनेशन में देगा। कुछ दिन पहले बच्ची के माता-पिता जनसुनवाई में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया था कि बच्ची को दुर्लभ बीमारी है, जिसके इलाज में करीब 9 करोड़ का खर्च आ रहा है। इंदौर कलेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि शासन-प्रशासन हरसंभव मदद करेगा। उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की थी।

Published on:

27 Nov 2025 09:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 9 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम जिंदगी, 3 दिन में जुटाए 4 लाख, अब आपसे भी आस…

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

