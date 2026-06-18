दुनिया की सबसे महंगी दवा, इंदौर की अनिका को लगेगा 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन

What Is Spinal Muscular Atrophy Type 2? इसके लक्षण आमतौर पर जन्म के 18 माह के भीतर दिखने लगते हैं। इसके लगातार इलाज और सहायक उपकरणों की सहायता से पीड़ित बच्चे 20 साल तक जीवित रहते हैं। स्माइनल मस्कुलर एट्रोफी एक अनुवांशिक न्यूरोमस्कुलर विकार है, जिसके कारण मांस पेशियों में धीरे-धीरे कमजोरी आने लगती है। यह सबसे आम रिसेसिव जेनेटिक विकारों में से एक है। जो लगभग हर 10 हजार जीवित बच्चों में से एक को हो सकता है। स्माइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-2 के लक्षण टाइप-1 की तुलना में देरी से दिखाई देते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती वर्षों में इंजेक्शन, नई थैरेपी की मदद से उम्मीद बनी रहती है। इस बीमारी के कारण मांसपेशियों में कमजोरी, रिफ्लेक् का कम होना या खत्म होना। जीभ का सिकुड़ना, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन, फेफड़ों की बीमारी, जोड़ों की समस्याएं और धीमे विकास की शिकायतें रहती है।