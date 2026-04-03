इंदौर में मेडिकल जांच कराने पहुंचा आसाराम बापू, चुपके से कराई गई अस्पताल में एंट्री

MP news: मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरूवार को सुबह-सुबह हलचल बढ़ गई। इस हलचल का कारण था दुष्कर्म मामले में आरोपी आसाराम बापू (Asaram Bapu) जो कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मेडिकल जांच कराने आने वाला था। आसराम बिना किसी जानकारी के अचानक अस्पताल पहुंचा जहां उसकी एंट्री मैन गेट से बलिक साइड गेट से कराई गई। उसे भीड़ से बचाने के लिए ये रास्ता अपना गया। बता दें कि, जब पिछली बार आसाराम मेडिकल जांच कराने इंदौर आया था तब भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा कारणों के चलते अस्पताल में बाहरी लोगों की एंट्री बंद की गई थी। आसाराम स्वास्थ्य में दिक्कत के कारण अस्पताल में चेकआप कराने आया था।