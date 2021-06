इंदौर में बना एशिया का सबसे लंबा हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक, दुनिया में सिर्फ 4 ट्रैक हैं

इंदौर। ऑटो मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में देश को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इंदौर के पास पीथमपुर में निर्मित नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) से अब देश-दुनिया के दो पहिया से लेकर कार और भारी ट्रैक्टर-ट्रेलर की अधिकतम स्पीड तय की जा सकेगी।



नेट्रिप के आखिरी हिस्से हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ भारी उद्योग (heavy industries and public enterprises ministry) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( prakash javadekar) ने वर्चुअली समारोह में किया। यह एशिया का पहला सबसे लंबा (asias longest high speed test track) है। जबकि दुनिया का पांचवां सबसे लंबा ट्रैक है। जावड़ेकर ने कहा, स्पीड ट्रैक (speed track) निश्चित ही ऑटो मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल साबित होगा।

High-Speed Track is the heart of any proving ground for the auto sector. Today, inaugurated the longest high-speed track in Asia at Indore.



