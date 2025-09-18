Big News: इंदौर के ‘डांसिंग कॉप’ रंजीत लाइन अटैच, फ्लर्ट करने के आरोप के बाद हुआ एक्शन

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ट्रैफिक कॉप(Indore Dancing Cop) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर एक महिला ने वीडियो बनाकर ट्रैफिक कॉप रंजीत सिंह के लिए कहा कि एक बंदा है सेलिब्रिटी है, न्यूज में आता है। उसने मुझे लिखा था कि यू आर वेरी ब्रेव लेडी। मैंने थैक्यू बोला। मेरी कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। एक माह में हम दोनों में कोई मैसेज नहीं हुए। कल रील देख फिर उसने मैसेज किया। लिखा यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जाते। मैं आपकी फ्लाइट का सारा खर्चा उठाउंगा और होटल बुक कर दूंगा, बीकॉस अवर फ्रेंडशिप। महिला ने लिखा तुमने स्टोरी में कुछ लिखा और मैंने थैक्यू बोल दिया तो क्या फ्रैंडशिप हो गई। आइंदा से कभी अप्रोच मत करना। शेम ऑन यू।