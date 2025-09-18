Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

Big News: इंदौर के ‘डांसिंग कॉप’ रंजीत लाइन अटैच, फ्लर्ट करने के आरोप के बाद हुआ एक्शन

Indore Dancing Cop: मध्यप्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर में 'डांसिंग कॉप' नाम से मशहूर ट्रैफिक कॉप रंजीत सिंह पर पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 18, 2025

Indore Dancing Cop Ranjit Laine attached
Indore Dancing Cop Ranjit Laine attached (फोटो सोर्स : @thecop146)

Indore Dancing Cop:मध्यप्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर में 'डांसिंग कॉप' नाम से मशहूर ट्रैफिक कॉप रंजीत सिंह पर पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक युवती ने वीडियो जारी करते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत पर फ्लर्ट करने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद पुलिस अधिकारियों ने रंजीत पर कार्रवाई की।

फ्लाइट से बुलाने, होटल में रुकवाने के गंभीर आरोप

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ट्रैफिक कॉप(Indore Dancing Cop) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर एक महिला ने वीडियो बनाकर ट्रैफिक कॉप रंजीत सिंह के लिए कहा कि एक बंदा है सेलिब्रिटी है, न्यूज में आता है। उसने मुझे लिखा था कि यू आर वेरी ब्रेव लेडी। मैंने थैक्यू बोला। मेरी कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। एक माह में हम दोनों में कोई मैसेज नहीं हुए। कल रील देख फिर उसने मैसेज किया। लिखा यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जाते। मैं आपकी फ्लाइट का सारा खर्चा उठाउंगा और होटल बुक कर दूंगा, बीकॉस अवर फ्रेंडशिप। महिला ने लिखा तुमने स्टोरी में कुछ लिखा और मैंने थैक्यू बोल दिया तो क्या फ्रैंडशिप हो गई। आइंदा से कभी अप्रोच मत करना। शेम ऑन यू।

महिला के वीडियो पर ये बयान आया सामने

इस पर रंजीत सिंह ने कहा, एक लड़की से एक-डेढ साल पहले बातचीत हुई थी। मैं उन्हें नहीं जानता। उन्होंने कहा था कि वह मेरी फैन है। लाइव ड्यूटी करते हुए देखना है। मैंने हंसी मजाक में बोला आप आ जाइये इंदौर, मैं आपको फ्लाइट-होटल बुक कर देता हूं। ये मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। इसकी क्राइम ब्रांच में शिकायत करूंगा। वहीं इंदौर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक जब यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने तुरंत ही रंजीत पर एक्शन लेते हुए, उन्हें लाइन अटैच कर दिया।

Updated on:

18 Sept 2025 01:05 pm

Published on:

18 Sept 2025 01:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Big News: इंदौर के ‘डांसिंग कॉप’ रंजीत लाइन अटैच, फ्लर्ट करने के आरोप के बाद हुआ एक्शन

